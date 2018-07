Dorfbewohner schlachten aus Rache 300 Krokodile ab

Weil ein Dorfbewohner im indonesischen Teil der Insel Neuguinea von einem Krokodil getötet wurden, nahmen seine Nachbarn blutige Rache an den Tieren. Nach seiner Beerdigung zog die Menschenmenge zu der Farm, auf der die Reptilien gezüchtet wurden, und schlachtete rund 300 Tiere ab. Die Polizei war laut örtlichen Medien nicht in der Lage, das Massaker zu stoppen. In Westpapua, dem indonesischen Teil Neuguineas, stehen Krokodile unter Schutz.