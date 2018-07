Königskinder beim Wasserski und im Ferienlager

Auch wenn es ihr schwergefallen sein soll, hat Königin Letizia ihren beiden Töchtern Leonor und Sofia in diesem Jahr aufregende Ferien erlaubt. Die elf- und zwölfjährigen Prinzessinnen durften für vier Wochen allein in ein Ferienlager in den USA reisen. Ganz ohne Eltern und Aufpasser. Ein wichtiger Schritt für die Mädchen in die Selbstständigkeit. Außerdem sollen die künftige Regentin Spaniens sowie ihre jüngere Schwester so lernen „mit Buben und Mädchen aus anderen Nationen zusammen zu sein“, hieß es vom Hof.