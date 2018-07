Wimbledon-Triumph! Peya erstmals Grand-Slam-Sieger

Befragt, ob er bei den US Open wieder mit Melichar spielen werde, wandte sich Peya an seine Partnerin und fragte diese. „Das sollten wir“, meinte Melichar grinsend und Peya fügte hinzu: „Wir haben in Paris schon sehr gut gespielt und gegen die späteren Sieger knapp im Viertelfinale verloren. Wir trauen uns auch bei anderen Turnieren einiges zu.“ Was die beiden ein so starkes Duo macht? „Nicole serviert sehr gut. Seit wir zusammenspielen, ist sie noch nicht gebreakt worden. Ihr Service und ich am Netz, das ist eine gute Kombination.“ Melichar, die in zwei Wochen 25 wird, stimmte zu. „Wir sind beide sehr positiv. Ich habe zu ihm gesagt, dass das Mixed mein ‘happy place‘ ist“, meinte die Amerikanerin.