Australien: Drittgrößte Kirche akzeptiert Homo-Ehe

Die protestantische Uniting Church (UCA) in Australien hat den Weg für die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare freigemacht. Die Glaubensgemeinschaft stellte es ihren Priestern per Beschluss der Vollversammlung am Samstag in Melbourne frei, homosexuelle Paare zu trauen. Damit spiegle die Kirche die Glaubensvielfalt ihrer Mitglieder wider, hieß es laut Kathpress auf der Website der Uniting Church.