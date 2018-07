Alt-LH Pröll erneut bei Fahrradunfall verletzt

Eben erst hatte sich Niederösterreichs ehemaliger Landeshauptmann Erwin Pröll von seinem letzten Unfall im Sommer 2017 erholt und sich wieder in den Fahrradsattel geschwungen, da kam es am Samstag erneut zu einem Unfall: Wie die „Krone“ erfuhr, kam der 71-Jährige in Maria Langegg zu Sturz.