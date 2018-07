Urlaubsstädte verwirren mit Umweltzonen

Italien: In vielen Städten wurden „zona traffico limitato“ mit Einfahrverbot für alle Fahrzeuge eingerichtet. Meist sind sie auf Innen- oder historische Stadtkerne beschränkt, können den ganzen Tag oder bestimmte Tageszeiten umfassen.

In Mailand wiederum wird eine sogenannte City-Maut verlangt (Area-C), hier gibt es Ausnahmen für E-Fahrzeuge und Motorräder. In Bologna muss vorab ein Umweltticket gekauft werden, in Bozen und in Brixen gibt es diverse Fahrverbote, die Fahrzeuge der Euronorm 0, 1 und 2 betreffen.