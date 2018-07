Fendrich: Privatsphäre kaufe ich mir mit Geld

„Würde gerne über Weihnachtsmark schlendern“

„Wenn Sie auf eine Bühne und damit an die Öffentlichkeit gehen, dann legen Sie den Mantel der Anonymität ab. Was das wirklich heißt, merken Sie erst viel später“, sagte Fendrich. Im Winter etwa würde er gerne einmal unbemerkt über einen Weihnachtsmarkt schlendern - „aber da kann ich die Mütze noch so tief ins Gesicht ziehen, irgendwann quatscht mich einer an, und es ist vorbei.“