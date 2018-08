Die schrecklichsten Dates der Hollywoodstars

Dass ein einziges Date eine Beziehung ruinieren kann, davon kann Kaley Cuoco ein Liedchen singen. „Wir hatten diese ganzen hinreißenden Dates! Wir waren mit meinem Hund spazieren und dann kamen wir zurück in meine kleine, süße, neue Wohung und haben Filme geschaut. Ich war 19 und habe mir den Typen angeschaut und gedacht: , Ich werde ihn heiraten. Das wird der Vater meiner Kinder.‘“ Doch dann kam alles ganz anders. Bei einem Dinner-Date mit ihrer Familie habe sich ihr Schwarm nämlich richtig peinlich verhalten, so Cuoco weiter. „Die Rechnung kam“, schildert die heute 31-Jährige. „Er schaut drauf, nimmt sein Handy raus, tippt auf den Taschenrechner und rechnet das 8-Prozent-Trinkgeld aus!“ Danach sei ihr die Lust an Dates mit ihm vergangen, so die „Big Bang“-Penny.