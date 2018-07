Helene Fischers Botschaft an Wien: „Let‘s fetz!“

Die 1984 in Krasnojarsk geborene Deutschrussin ist Perfektion in Reinkultur. Was sie macht, das macht sie mit 150 Prozent. Ob nun als Sängerin, Moderatorin oder Artistin, die dank eisernem Willen und hartem Training die Schwerelosigkeit überwindet. Sie hat Sex-Appeal - und strahlt dennoch die Unschuld eines blonden Engels aus. Sie wirkt nahbar, wie die fesche Freundin von nebenan, und hält sich doch bedeckt, was ihr Privatleben angeht.