Helene Fischer heizte 40.000 Fans in Wien ein

Helene Fischer hat am Mittwochabend im Wiener Ernst-Happel-Stadion 40.000 Fans mit ihrer Bombast-Show so richtig eingeheizt. Der Sommer darf ruhig eine Pause einlegen, wenn die Schlager-Königin zur Stelle ist. Gegen die mäßigen Temperaturen ging sie mit der wohl heißesten Sommerparty, die Wien seit Langem gesehen hat, ins Rennen. Die ersten Fans hatten sich bereits am späten Nachmittag vor dem Eingang versammelt (siehe Video oben).