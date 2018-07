Strom und Gas werden im Osten ab Oktober teurer

Triftige Gründe für Preisanpassung

„Die Gründe für die Preisanpassung liegen in den gestiegenen Beschaffungspreisen an den europäischen Energiemärkten für Strom und Erdgas sowie in der Trennung der gemeinsamen Strompreiszone mit Deutschland ab 1. Oktober“, so die EAA am Dienstag. In den Heimmärkten der EAA seien die Strom- und Gaspreise seit 2012 zehnmal in Folge gesenkt worden - die Strompreise in mehreren Schritten um ein Drittel und die Erdgaspreise um rund ein Viertel.