Elfjährige geheiratet: Behörden untersuchen Fall

Proteste in sozialen Netzen

Der Prediger hatte das Mädchen im Juni in Narathiwat in Thailand geheiratet, wie die Zeitung „The Star“ meldete. Die Familie der „Braut“ arbeite den Berichten zufolge in Thailand und habe dem Vorgang zugestimmt. Nach Bekanntwerden der Ehe gab es Proteste in sozialen Netzen in Malaysia und auch international. Malaysias stellvertretender Regierungschef Wan Azizah Wan Ismail sagte vergangene Woche, die Behörden untersuchten den Fall. Er forderte ein Verbot von Kinderehen in seinem Land.