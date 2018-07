DNA überführte Vergewaltiger - 8 Jahre Haft!

Lautes Geschrei

Alle Opfer berichteten, dass er sie mitten in der Nacht angesprochen habe und danach nicht mehr abzuschütteln war. Eine Kunststudentin verfolgte er bis in deren Wohnung. Einer anderen jungen Frau ging er nach, als sie im Finstern aus der Straßenbahn ausstieg. Diese beiden konnten ihn durch lautes Geschrei gerade noch verscheuchen. Das Urteil: acht Jahre Haft, nicht rechtskräftig. Kommentar der Staatsanwältin, die eine strenge Strafe gefordert hatte: „Auch in Afghanistan darf man keine Frauen vergewaltigen.“