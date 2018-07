Wunderpflanze Hanf

Aus der Ernte im September gewinnen die Bauern Hanföl, Hanfsamen (Hanfnüsse), aber auch Hanftees sowie Pulver. „Die Hanfnüsse dienen als guter Ersatz für Nussallergiker. Das kaltgepresste Öl kommt nicht nur ins Essen, wir geben ein paar Tropfen auch ganz gern in das Badewasser“, verrät Silvia. Die Inhaltsstoffe der Pflanze finden nämlich auch in der Kosmetik Verwendung. Deshalb tüftelt die Osttirolerin derzeit an speziellen Hanftinkturen.