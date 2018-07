Match von Dennis Novak in Wimbledon abgebrochen!

Die Dunkelheit hat am Freitagabend das Drittrunden-Match von Dennis Novak beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gegen den als Nummer 13 gesetzten Kanadier Milos Raonic gestoppt! Zum Zeitpunkt der Verschiebung auf Samstag stand es aus Sicht von Novak nach 1:57 Stunden Spielzeit 6:7(5), 6:4, 5:6 und Novak hätte auf das Erreichen des Tiebreaks aufgeschlagen. Da das Tiebreak auf jeden Fall nicht mehr gespielt worden wäre, überließ der Oberschiedsrichter Novak die Entscheidung, ob er sein Aufschlag-Game noch austragen wollte, was dieser verneinte. Die Partie wird nun als zweites Match nach 12.30 Uhr MESZ auf Court 12 am Samstag fertiggespielt.