Klima-Paket: So wird Gluthitze in der U6 bekämpft

Was stört Sie an der U6? Diese Frage haben wir unseren Lesern gestellt, um gemeinsam mit der Stadt Wien und den Wiener Linien die größten Probleme der braunen Linie zu beseitigen. Was die Öffi-Nutzer am meisten nervt: die Hitze in den Waggons. Jetzt der große Erfolg der „Krone“-Aktion: Den Wüsten-Temperaturen auf engstem Raum wird der Kampf angesagt - mit einem umfassenden Klima-Paket und coolen Nachrüstungen.