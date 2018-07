„Gas, Gas!“ Leck in Zentrum Prags sorgt für Panik

Aus einem Lock im Boden strömt eine braune Wolke, „Gas, Gas, Gas!“, hört man Menschen in einem Video rufen - dann bricht die Aufnahme ab (Clip siehe oben). Das Gasleck sorgte für einen Großeinsatz in der Touristenhochburg Prag und für Panik unter den Anrainern. Die Sorge war berechtigt: Direkt am Austrittsort wurden zeitweise explosionsfähige Konzentrationen gemessen.