Pippa Middleton zeigt ihr Sechs-Monats-Bäuchlein

Pippa Middleton liebt Tennis - aktiv und passiv. Und daher will die 34-Jährige auch während ihrer Schwangerschaft nicht darauf verzichten, sich ein spannendes Tennis-Turnier in Wimbledon anzuschauen. Am Donnerstag kam die kleine Schwester von Herzogin Kate im weißen Sommerkleidchen von Designerin Anna Mason und mit Strohhut sowie Sonnenbrille an den Centre Court.