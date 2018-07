Neue Chance für den Fischotter

In Niederösterreich konnten die beiden Umweltorganisationen nach Zuerkennung der Parteistellung durch das Landesverwaltungsgericht rechtliche Schritte setzen - auch im Sinne der 22.000 Bürger, die sich gegen die Fischotter-Tötungen ausgesprochen hatten. „Die Erfolge vor dem Europäischen Gerichtshof erlauben uns die Beteiligung am Verfahren. Gestützt auf die Aarhus-Konvention konnten wir daher die Rechtsverstöße im Bescheid erfolgreich bekämpfen und diesen vom Gericht aufheben lassen“, erläutert Umweltjurist Gregor Schamschula von Ökobüro. 20 Fischotter seien inzwischen bereits getötet worden. Die Entnahme einer willkürlich gewählten Anzahl an Fischottern helfe aber keinem einzigen Teichwirt oder Fischer.