Wiener Donauinselfest im Guinness Buch der Rekorde

Den weltweiten Rekord hatte das Festival bereits vor drei Jahren aufgestellt: Im Jahr 2015 pilgerten an den drei Tagen insgesamt 3,3 Millionen Menschen auf die Insel und brachten sie zum Beben. Diese unglaubliche Zahl an Besuchern an einem Standort brachte dem Donausinselfest damit auch den verdienten Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde ein. So wurden am Freitag, dem 26. Juni 2015, 1,1 Millionen Besucher gezählt, am 27. Juni 1,2 Millionen und am 28. Juni noch einmal eine Million Musikfans. Der Rekord wurde damals von einem Experten im Namen von Guinness verifiziert, heißt es.