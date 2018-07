Freundin vergiftet: Mordverdächtiger enthaftet

Grund dafür ist das Ergebnis des toxikologischen Gutachtens, so Sprecherin Nina Bussek am Mittwoch. Dieses zeigte, dass die 69-Jährige nicht sämtliche Medikamente eingenommen bzw. verabreicht bekommen hatte, deren Verpackungen in der Wohnung sichergestellt werden konnten. Eine endgültige Klärung der Todesursache soll das schriftliche Obduktionsgutachten bringen.