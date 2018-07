92-jährige Mutter erschießt eigenen Sohn

Weil sie auf keinen Fall ins Altersheim wollte, hat eine 92-Jährige in den USA ihren eigenen Sohn erschossen. Die Frau feuerte mit Pistolen auf das 72-jährige Opfer. Danach wollte Anna Mae Blessing die Partnerin des Mannes töten, diese konnte ihr aber die Waffen entreißen. „Du hast mir das Leben genommen, also nehme ich deines“, soll die betagte Täterin geschrien haben, als sie vom Tatort in Arizona geführt wurde.