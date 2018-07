Anbindung in Villach: S-Bahn für die Landskroner

Noch besser an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden wird der Stadtteil Landskron. Nach der Fertigstellung der Siedlung „Landsitz“ soll diese am Raunaweg auch eine eigene S-Bahn-Haltestelle erhalten. In das Projekt werden 1,1 Millionen Euro investiert. Geplante Fertigstellung: Dezember 2019.