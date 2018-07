Im Westen des Landes sind Arbeitnehmer glücklicher

Wer mit seiner Arbeit glücklich und zufrieden ist, zeigt eine höhere Leistungsbereitschaft und ist zudem produktiver im Job. Eine klassische Win-Win-Situation für Arbeitgeber und -nehmer also. Laut einer aktuellen Studie klappt dies im Österreich-Vergleich am besten in Vorarlberg. Hier sind Mitarbeiter am glücklichsten. Wien und das Burgenland bilden hingegen das Schlusslicht.