Olympia 2026: Cortina reichte Kandidatur ein

Steiermark fragt das Volk

Am Montag wurde bekannt, dass die Steiermark bezüglich Ausgragung der Winterspiele 2026 das Volk befragen wird. Herumgeeiert wurde eh lange genug, jetzt gibt’s die erste konkrete Entscheidung in Sachen Olympia-Bewerbung der Steiermark. Das Land fragt das Volk! Und das nicht nur in der Landeshauptstadt, der „Host City“, sondern im gesamten Bundesland. Wahrscheinlich wird die Befragung noch im Sommer passieren.