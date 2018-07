KPÖ Graz sammelte mehr als 11.000 Unterschriften

Die KPÖ in der Steiermark hat am Dienstag 11.031 ihrer Ansicht nach gültige Unterschriften für eine Volksbefragung über eine Olympia-Bewerbung von Graz vorgelegt. Nicht-Grazer sowie doppelte Unterschriften seien bereits herausgerechnet. Nötig dürften sie nun aber doch nicht werden, denn erst am Montag hat das Land angekündigt, eine steiermarkweite Befragung durchführen zu wollen (siehe Bericht hier).