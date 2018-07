Olympische Winterspiele: Steiermark fragt das Volk

Herumgeeiert wurde eh lange genug, jetzt gibt’s die erste konkrete Entscheidung in Sachen Olympia-Bewerbung der Steiermark. Das Land fragt das Volk! Nicht nur in der Landeshauptstadt, der „Host City“, sondern in der gesamten Steiermark. Eine demokratische Entscheidung, eine g’scheite Entscheidung. Wahrscheinlich wird die Befragung noch im Sommer passieren, weil schon im September eine Einreichfrist ans IOC festgeschrieben ist.