Schuss-, stichfest: Neue Schutzwesten für Polizei

Mehr Sicherheit für die Truppe! Dafür schafft das Innenministerium in den nächsten Jahren 24.000 schuss- und stichsichere „ballistische Gilets“ an. Am Montag wurden die ersten Muster zur Anprobe angeliefert, bis Ende 2018 soll die erste Tranche über 8000 Stück zur Verfügung stehen - die Hälfte wird Wien zugeteilt.