2:0 für Brasilien! Firmino sorgt für Entscheidung

Fußball-Rekord-Weltmeister Brasilien kämpft heute (16 Uhr) in Samara um den Einzug ins WM-Viertelfinale. Im Duell mit Mexiko ist die „Selecao“ klar in der Favoritenrolle. Superstar Neymar und Co. sind aber nach dem bisherigen Turnierverlauf gewarnt, kam doch mit Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Argentinien und Spanien schon für viele Mitfavoriten vorzeitig das Aus. Den Achtelfinal-Hit können Sie HIER im Liveticker mitverfolgen!