Heiße Beach-Party am Klopeiner See

Die heißeste Beach-Show des Jahres ging diesen Freitag und Samstag am Klopeiner See über die Bühne: Insgesamt matchten sich heuer 18 Teams bei der zweiten Beachhandball-Trophy im Strandbad Süd. Sowohl im Männerbewerb als auch bei den Frauen konnten sich die Mannschaften vom WAT Atgersdorf aus Wien durchsetzen. Für Organisator Poldi Wagner, die Teams und Fans waren das Event und die Partys danach ein voller Erfolg. Alle freuen sich bereits auf 2019, wenn die dritte Auflage der Beachhandball-Trophy am Klopeiner See starten wird.