Zoff bei Red Bull: Ricciardo sauer auf Verstappen

Bei Red Bull gibt es laut Auskunft von Team-Offiziellen die interne Regel, dass an jedem Rennwochenende ein anderer Fahrer im Qualifying als Erster rausfährt, um dem Teamkollegen leichten Windschatten zu verschaffen. „Wir legen vor jedem Wochenende fest, wer nach vorne muss. Ich habe in Le Castellet Windschatten gegeben, also war dieses Mal Daniel dran“, erklärte der Niederländer Verstappen. Demnach hätte Ricciardo bei allen Q3-Runs in Spielberg die Führungsarbeit übernehmen müssen.