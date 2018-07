„Schleichendes Begräbnis“ für Turnen regt SPÖ auf

Mit Bewegung und Sport regelmäßig schon in jungen Jahren zu beginnen, ist extrem wichtig. Wie steht es auf Seite 90 im Regierungsprogramm der Bundesregierung?: „Aktuelle Studien zeigen, dass lediglich ein Fünftel der 11- bis 15-jährigen österreichischen Schülerinnen und Schüler die Bewegungsempfehlung von täglich 60 Minuten erfüllt. Fakt ist, dass der Anteil an übergewichtigen Kindern in Schulen ohne Turnsaal signifikant höher ist als in Schulen mit Sportinfrastruktur.“

Bild: Mathis Fotografie GmbH