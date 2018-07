Zwei Maskierte raubten Wirt in Ansfelden aus

Der Überfall fand gegen 4 Uhr früh in einem Cafe in Ansfelden statt. Der Gastwirt (59) hatte vor seinem Lokal eine Person bemerkt, die sich hinter einem Bistrotisch vor dem Eingang versteckte. Der Gastronom marschierte ins Freie und sprach den Unbekannten an, der ihn aber sofort attackierte. Er war mit einer schwarzen Skimaske vermummt und versuchte die am Gürtel des 59-Jährigen hängende Kellnerbrieftasche zu greifen. Dem Cafetier gelang es, sich loszureißen, ins Lokal zu flüchten und die Tür von innen zuzuziehen.