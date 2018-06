Kärntnerin (85) von Lkw angefahren und überrollt

Eine 85-jährige Kärntnerin ist am Donnerstag in Spittal an der Drau von einem Lkw überrollt und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fußgängerin die Straße überqueren, dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem links abbiegenden Holz-Lkw, gelenkt von einem 43-jährigen Lienzer, und der Spittalerin.