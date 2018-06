Immer mehr Strafen bei Ablehnung „zumutbarer“ Jobs

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Verfügbarkeit von leistbarem Wohnraum in den Regionen, in die Arbeitnehmer übersiedeln sollen. Und dass die Attraktivität einer Region für jüngerer Arbeitnehmer und ihre Familien auch von der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und auch Freizeitmöglichkeiten abhängt, brauche wohl nicht näher erläutert zu werden, so Mitter weiter. „Wer zieht als junge Familie der Arbeit wegen in eine Region, in der es an Kindergärten mit ausreichenden Öffnungszeiten mangelt und in der es schwierig und kostspielig ist, eine passende Wohnung zu finden?“