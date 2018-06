AfD in Bayern schon zweitstärkste Kraft

Insa befragte die Bayern auch zu ihrer Haltung im Asylstreit zwischen CDU und CSU. 54 Prozent der Befragten unterstützen demnach den Standpunkt von Innenminister Seehofer, der die Zurückweisung bereits registrierter Flüchtlinge an der Grenze im Zweifelsfall im Alleingang durchsetzen will. Die Bundeskanzlerin beharrt auf einer europäischen Lösung und will bis Ende der Woche darüber mit anderen EU-Staaten verhandeln. Diesen Standpunkt unterstützten 23 Prozent der befragten Bayern.