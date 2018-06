Löw-Double könnte DFB-Team das Leben erschweren

Deutschland braucht um sicher weiterzukommen einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, selbiges gilt auch für Südkorea, vorausgesetzt Mexiko schlägt Schweden. Südkorea ist also die einzige Mannschaft, die mit zwei Niederlagen aus der Vorrunde weiterkommen könnte. Das weiß auch ihr Trainer Tae Yong-Shin, der als extrem selbstbewusst gilt. Ein gefährliches Südkorea ist also zu erwarten, mit einer Leitfigur, der fast das südkoreanische Ebenbild von DFB-Coach Joachim Löw ist. Wie der Weltmeistertrainer der „Bild“ erzählte, gilt Tae Yong-Shin in Südkorea als der Jogi Löw von Asien.