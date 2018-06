J. Melzer und Novak spielen um Platz im Hauptfeld

Erfolgreich gestaltete Barbara Haas ihren Quali-Auftakt für Wimbledon. In Runde eins stand die Oberösterreicherin bei Matchball gegen sich in Roehampton aber schon mit dem Rücken zur Wand, ehe ihr nach 2:13 Stunden doch noch ein 3:6-6:4-7:5-Erfolg gegen die Niederländerin Bibiane Schoofs gelang. In Runde zwei geht es am Mittwoch ab 12 Uhr MESZ gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine.