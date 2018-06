Mord an Au-pair-Mädchen: Lebenslänglich für Paar

Nachdem bereits Ende Mai die Schuldsprüche gefällt wurden, ist am Dienstagnachmittag auch das Strafmaß für ein Paar, das in London ein französisches Au-pair-Mädchen (21) wochenlang gequält und schließlich ermordet hat, bekannt gegeben worden: Die beiden fassten lebenslange Haftstrafen aus. Frühestens in 30 Jahren sollen der 40-jährige Banker und die 35-jährige Modedesignerin eine Chance auf vorzeitige Entlassung haben.