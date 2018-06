Schärdings Stadtchef will Gemeinden „verheiraten“

Nächste Woche flattert allen Haushalten in Schärding, Brunnenthal und St. Florian ein Brief von Angerer in den Postkasten. Darin bittet der Stadtchef alle Bewohner, ihm die Meinung zum Thema Gemeindefusion mitzuteilen. „Ich verspreche auch jedem, der sich meldet, eine persönliche Antwort von mir“, so Angerer. Der 68-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass er ein Verfechter der Zusammenlegung ist. „Wir Gemeinden verstehen uns gut untereinander. Aber verliebt sein ist nett, verheiratet zu sein, wäre einfach schöner“, so der Bürgermeister.