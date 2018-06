Frau (28) geriet mit Auto auf Gegenfahrbahn - tot

Frau starb an Unfallstelle

Die Oberösterreicherin erlag ihren Verletzungen an der Unfallstelle. Der 28-jährige Mann aus dem Bezirk Amstetten wurde nach der Erstversorgung durch zwei Notärzte vom Hubschrauber „Christophorus 15“ mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das UKH Linz geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.