Mit 1,3 Promille durch Geländer in Garten gestürzt

Die 20-jährige Deutsche war gegen 4.45 Uhr mit ihrem Auto in Braunau unterwegs. Am Beifahrersitz saß ein 20-jähriger Innviertler. Als die junge Frau an einer Kreuzung mit der Ringstraße links abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam von der Simbacher Landesstraße ab, krachte durch ein Brückengeländer und stürzte etwa drei Meter tief in einen Garten.