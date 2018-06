Die Polizei musste als Streitschlichter ausrücken

Der erste Einsatz fand Samstagabend statt: Bei einer Veranstaltung in Pörtschach gerieten sich zwei Frauen (30 und 36) in die Haare - der Grund für den Streit dürfte Eifersucht gewesen sein. Die 36-Jährige musste ins Klinkum Klagenfurt gebracht werden. Wenige Stunden später, gegen 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag, kam es in Klagenfurt zu einer tätlichen Auseinandersetzung mehrerer Betrunkener. Dabei wurde ein Deutscher (24) verletzt - Ermittlungen laufen. Nach einem Streit zwischen drei Feldkirchnern wird ein 19-Jähriger angezeigt, der einen 24-Jährigen einen Faustschlag versetzte. Der Verletzte stürzte zu Boden und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.