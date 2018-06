Diözese Graz-Seckau feiert 800-Jahr-Jubiläum

10.000 Gläubige erwartet

In den vergangenen acht Wochen wurden auf acht „Jubiläumsbühnen“ in steirischen Städten rund 40.000 Menschen an Diskussionen und Gesprächen beteiligt. Am Sonntag steht der Höhepunkt des Festreigens mit einer Festmesse im Grazer Stadtpark an, zu der rund 10.000 Gläubige erwartet wurden. Als Gäste haben sich unter anderem Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof Franz Lackner und die Erzbischöfe aus Banja Luka und Maribor angekündigt. Am Ende des Festgottesdienstes wird ein Chor, bestehend aus einzelnen Chören aus den acht Regionen, zusammen mit dem Jugendblasorchester Wies ein Konzert geben.