Skandal um Videoschiri bei Deutschland-Spiel

Mehr Dramatik geht nicht

Überhaupt war das Spiel an Dramatik kaum zu überbieten. Die Deutschen saßen zwischenzeitlich schon im Flieger, lagen zur Pause mit 0:1 zurück. Das hätte das sichere Aus in der Vorrunde bedeutet. Ein Tor mit dem Knie von Marco Reus brachte den Weltmeister zurück in die Partie und die WM. Mit einem Last-Minute-Zauberfreistoß sorgte Toni Kroos dann für das „Fußball-Wunder“. Alles zum Spiel lesen Sie hier!