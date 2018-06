Pannenstreifen für die Pendler temporär öffnen

Der Pannenstreifen als Dauerbrenner! Tausende Pendler stehen Tag für Tag auf der Inntalautobahn zwischen Zirl und Innsbruck im Stau. „Dieses Problem muss doch in den Griff zu bekommen sein“, sagt SP-Vize-Parteichef Georg Dornauer im Gespräch mit der „Krone“. Er könnte sich vorstellen, dass der Pannenstreifen zu den Stehzeiten - das ist fast immer am Morgen und am Abend - für den Verkehr frei gegeben wird. Er hat einen Antrag in den Landtag eingebracht.