Rinderseuche: „Die Infizierung ist rätselhaft“

Auf einem Bauernhof in Rohrbach wurde - wie berichtet - die sehr seltene Tierseuche „Brucellose“ nachgewiesen. Laut Landesveterinärdirektor Thomas Hain ist völlig rätselhaft, wie in diesem Fall die Übertragung der seit mehr als 20 Jahren in Österreich nicht mehr aufgetretenen bakteriellen Erkrankung passiert sein könnte.