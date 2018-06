Vater ärgert sich über seinen neuen Haarschnitt

Verärgerte Videobotschaft

Später veröffentlichte er ein Video, in dem er erklärt: „Ich ging zu Smart Cuts, es kostete mich einen Zehner, schaut euch den Zustand an. Hinten und auf den Seiten ein bisschen kürzen - mehr habe ich nicht verlangt“, so der 27-Jährige. „Wenn ihr also auch so eine ‚Topffrisur‘ für einen Zehner haben wollt, geht zu Smart Cuts“, meinte der zweifache Vater dann weiter.