Zwei Jagdhunde zerfleischten Stubentiger „Romeo“

„Zwei Hunde haben vor meinen Augen meine geliebte Katze regelrecht zerfleischt“, ist eine Frau aus Frankenburg in Oberösterreich mit ihren Nerven völlig am Ende. Das Frauchen brachte nach der brutalen Attacke ihren schwerstverletzten „Romeo“ noch in eine Tierklinik, doch der Stubentiger überlebte nicht. Auch die Katzenhalterin selbst wurde von den zwei Jagdhunden angefallen, gebissen und verletzt.