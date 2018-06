Mehr Sicherheit für die Steirer: Bund ist säumig

Der Grazer VP-Bürgermeister Siegfried Nagl würde sich auch darüber freuen, wenn Bundesbehörden nicht nur in Wien angesiedelt wären sondern auch einmal in Graz: „In Deutschland ist das anders, da sind Bundesbehörden nicht nur in der Hauptstadt Berlin daheim.“ Weiterer Nagl-Wunsch: der Ausbau der Infrastruktur (Zug, Autobahn) auch in Richtung Süden und Osten. Eine weitere wichtige Forderung wurde nun ja erfüllt: Der Bund ist endlich bereit, beim Grazer Öffi-Ausbau dazu zu zahlen.